Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu uzun süredir birlikteler. Şu sıralar tatilin keyifini çıkaran Afra Saraçoğlu ile oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ailelerini de yanlarına alıp Muğla'da mavi tura çıktı.