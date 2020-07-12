Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç oyuncularından olan Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu uzun süredir birlikteler. Şu sıralar tatilin keyifini çıkaran Afra Saraçoğlu ile oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ailelerini de yanlarına alıp Muğla'da mavi tura çıktı. Denizde sarmaş dolaş görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti birbirlerini öpmeye doyamadı. Mavi bikinisiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile denizde oldukça eğlendi. İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun tatil görüntüleri...
Giriş Tarihi: 12.07.2020
10:07
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
10:12
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