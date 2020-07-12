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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

ile sevgilisi denizde yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç oyuncularından olan ile sevgilisi uzun süredir birlikteler. Şu sıralar tatilin keyifini çıkaran Afra Saraçoğlu ile oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ailelerini de yanlarına alıp 'da mavi tura çıktı. Denizde görüntülenen Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çifti birbirlerini öpmeye doyamadı. Mavi bikinisiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile denizde oldukça eğlendi. İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun ...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 10:12
Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Son dönemin adından söz ettiren genç oyuncularından olan ile sevgilisi uzun süredir birlikteler. Şu sıralar tatilin keyifini çıkaran Afra Saraçoğlu ile oyuncu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ailelerini de yanlarına alıp 'da mavi tura çıktı.

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Denizde görüntülenen ve çifti birbirlerini öpmeye doyamadı.

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Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Mavi bikinisiyle dikkat çeken sevgilisi ile denizde oldukça eğlendi. İşte güzel oyuncu Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun ...

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Milliyet'in haberine göre; ve , haftalık kiralama ücreti 6 bin euro (46 bin 600 TL) olan lüks gulet kiraladı.

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Ünlü oyuncuların yanında aileleri de yer aldı. Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu, Yazıcıoğlu'nun abisi Selçuk Yazıcıoğlu, Selçuk Bey'in eşi ve çocukları da, ikiliyi yalnız bırakmadı.

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Çiftin teknesi Ören koylarında demirledi.

Afra Saraçoğlu ile sevgilisi Mert Yazıcıoğlu denizde sarmaş dolaş yakalandı! Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu öpmeye doyamadı...

Saraçoğlu'nun annesi bir beyfendiyle balık tutarken, diğerleri denize girdi.

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