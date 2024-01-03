Giriş Tarihi: 03.01.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
21:27
Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tekne tatilinde aşkları ortaya çıkmış ve çift uzunca bir süre konuşulmuştu. Ancak ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu da doğum gününü Mert Ramazan Demir olmadan kutladı. Bugün ise Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyada yepyeni pozlar geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun kırmızı çorap modasına uyup paylaştığı nispet gibi pozlar!