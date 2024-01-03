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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 21:27

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in özel hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tekne tatilinde aşkları ortaya çıkmış ve çift uzunca bir süre konuşulmuştu. Ancak ünlü çiftten geçtiğimiz günlerde ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde Afra Saraçoğlu da doğum gününü Mert Ramazan Demir olmadan kutladı. Bugün ise Afra Saraçoğlu'ndan sosyal medyada yepyeni pozlar geldi. İşte Afra Saraçoğlu'nun kırmızı çorap modasına uyup paylaştığı nispet gibi pozlar!

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!

Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile yaz aylarında denizde dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu, özel hayatıyla ilgili sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozdu.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!

"ÖZEL BİR BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

Aylardır Demir ile yaşadıklarıyla ilgili sessiz kalan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" demişti.

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Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!

DOĞUM GÜNÜ POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Doğum gününü arkadaşlarıyla kutlayan Afra Saraçoğlu pozlarıyla adından söz ettirmişti.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!

ÜNLÜ OYUNCUDAN YEPYENİ PAYLAŞIMLAR

Bugün ise Afra Saraçoğlu, kişisel hesabındaki pozlarıyla dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir’den ayrılmıştı! Afra Saraçoğlu da kırmızı çorap modasıyla yakıp geçti!

KIRMIZI ÇORAP MODASI!

Ünlü oyuncu kırmızı çorap modasına uyarak yaptığı paylaşımlar oldukça beğenildi.

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