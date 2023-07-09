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Haberler Galeri Lizbon'a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 11:08

Lizbon'a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir'e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift Portekiz'e gitti. Başkent Lizbon'da Mert Ramazan Demir'e poz veren Afra Saraçoğlu'nun olay pozları sosyal medyayı salladı.

Lizbon’a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...

"Yalı Çapkını" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran çiftin dizi aşkı gerçek olmuştu.

Lizbon’a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...

Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti.

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Lizbon’a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Lizbon’a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...

Yalı Çapkını aşıklarının sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift yurtdışı tatiline gitti.

Lizbon’a giden Afra Saraçoğlu, sevgilisi Mert Ramazan Demir’e poz verdi! Yalı Çapkını aşıklarının ilk yurtdışı tatillerinden olay kareler...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınladı.

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