Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Afra Saraçoğlu'nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...
Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 16:34

Afra Saraçoğlu'nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift Portekiz'e gitmişti. Başkent Lizbon'da Mert Ramazan Demir'e poz veren Afra Saraçoğlu'nun olay pozları sosyal medyayı sallamıştı. Son olarak Bodrum'da tatil yapan Afra Saraçoğlu'ndan yeni pozlar geldi.

Afra Saraçoğlu’nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

"Yalı Çapkını" dizisinde iki sevgiliyi canlandıran çiftin dizi aşkı gerçek olmuştu. Ünlü oyuncular Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'ın aylardır inkar ettiği aşkı geçtiğimiz günlerde çıktıkları tatilde belgelenmişti.

Afra Saraçoğlu’nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Afra Saraçoğlu’nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

Yalı Çapkını aşıklarının sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift yurtdışı tatiline gitmişti.

Afra Saraçoğlu’nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Afra Saraçoğlu, çıktığı Lizbon tatilinden peş peşe pozlarını yayınlamıştı.

Afra Saraçoğlu’nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

Mert Ramazan Demir ile teknede dudak dudağa yakalanan Saraçoğlu, sevgilisine poz vermişti.

SON DAKİKA