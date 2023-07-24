Giriş Tarihi: 24.07.2023 16:21 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 16:34

Afra Saraçoğlu'nun yeni tatil pozları beğeni yağmuruna tutuldu! Sevgilisi Mert Ramazan Demir ile aşkları belgelenmişti...

Yaşadıkları aşk dudak dudağa pozlarla belgelenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadıkları iddialarını yalanlayan çift sonunda yakayı ele vemiş, birlikte çıktıkları tatilde sarmaş dolaş görüntülenmişti. "Yalı Çapkını" dizisinde iki aşığı canlandıran Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in hayranlarını sevindiren gelişme sonrası çiçeği burnunda çift Portekiz'e gitmişti. Başkent Lizbon'da Mert Ramazan Demir'e poz veren Afra Saraçoğlu'nun olay pozları sosyal medyayı sallamıştı. Son olarak Bodrum'da tatil yapan Afra Saraçoğlu'ndan yeni pozlar geldi.