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Haberler Galeri Afra'yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz'in evinden paylaştı! Nispet pozları...
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 10:09

Afra'yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz'in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu. Zekariyaköy'de objektiflere yakalanan ikili ilişkilerini yalanlamadı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dilan Çiçek Deniz'in çektiği kareleri paylaşan Mert Yazıcıoğlu'na "Afra'yı çabuk unuttu" yorumları yağdı...

Afra’yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz’in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, uzun süredir Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçen haftalarda 4 yıllık ilişkilerine sürpriz bir şekilde nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni olarak Saraçoğlu'nun, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi halleri gösterilmişti.

Afra’yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz’in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Gözlerin çevrildiği Mert Ramazan Demir, Afra'nın arkadaşı olduğunu söylemiş, eski aşıklar da sosyal medyada yayınladıkları ortak açıklama ile söz konusu iddiayı net bir dille yalanlamıştı.

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Afra’yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz’in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu.

Afra’yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz’in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Zekariyaköy'de objektiflere yakalanan ikili ilişkilerini yalanlamadı.

Afra’yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz’in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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