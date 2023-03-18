Afra’yı çabuk unuttu! Mert Yazıcıoğlu yeni aşkı Dilan Çiçek Deniz’in evinden paylaştı! Nispet pozları...

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa süre sonra meslektaşı Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Kısa süre önce İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde buldu. Zekariyaköy'de objektiflere yakalanan ikili ilişkilerini yalanlamadı. Yeni aşka yelken açan ikiliden Mert Yazıcıoğlu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in evinden yarı çıplak pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Dilan Çiçek Deniz'in çektiği kareleri paylaşan Mert Yazıcıoğlu'na "Afra'yı çabuk unuttu" yorumları yağdı...