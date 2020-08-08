Afrika’da doğdular angaralı oldular

- Müzikle ilişkiniz nasıl başladı?

- Kingsta: Türkiye'ye geldikten sonra müzik yapmayı düşünmedim çünkü dil engelim olduğunu düşünüyordum. Aynı zamanda sesim 'yanık' olmadığı için Türkiye'de meşhur olan pop, arabesk, türkü ve Karadeniz müziğine uygun değildi. Yemek yapmayı sevdiğim için yaklaşık 1,5 yıl önce Youtube'ta yemek kanalı açtım ve her videomda yemek yaparken, istemsizce tariflerden şarkı yaptığımı fark ettim. O zamana kadar tek dinlediğim Türk rapçi Ezhel'di. Bir gün radyoda Ben Fero'nun 321 şarkısını dinledim ve çok sevdim. Ondan sonra yeni nesil Türk müziğe ısınmaya başladım ve dinledikçe kendimde de o kapasiteyi gördüğüm için farklı kültürlerden farklı sesleri harmanlayarak müziğe giriştim.

- Tina: Üzerimdeki iş yükü ve sorumluluklar beni bir süreliğine neredeyse şarkı söyleme hayallerimden vazgeçme noktasına getirmişti. Bir gün Türk kahvemi yudumlarken aniden aklıma, ilkokul öğretmenimin bana sesimin çok güzel olduğunu söylediği ve şarkıcılığı kariyer olarak düşünmemi tavsiye ettiği geldi. Başka bir ülkede ve kültürde bu hayalleri gerçekleştirmenin kolay olmadığımı bilsem de sıkı çalışmaya ve pes etmemeye kararlıyım.