Afrika’da doğdular angaralı oldular

ESKİDEN DÜZ RAP VARDI



- Konum At adlı şarkınızın müziği birçok kültürün etkisini taşıyor. Nelerden ilham alıyorsunuz?

- İlk olarak Afrikalı olduğumuz için Afrobeat denilen müzik türünü dinleyerek büyüdük ve onun etkisini göstermek istedik. Ayrıca, farklı tür müzikleri dinlediğimiz için kolaylıkla türleri harmanlayabildik. Afrika'nın Afrobeat, Juju, Hi-life gibi çok çeşitli sesler içeren zengin müzik kültüründen gelip Türkiye'de Karadeniz ve Ege türküleri ve Ankara Havası gibi Türk ezgilerinden edindiğimiz çoklu kültürel müzik geçmişini harmanlayarak kendi sesimizde buluşturuyoruz. Rapçi ve popçu olarak etiketlenmektense ulaşabildiğimiz tüm müzik türlerini keşfetme isteği taşıyoruz.



- Konum At sözleriyle günümüz gençlerinin iletişim şekline atıfta bulunuyor. Bu dönemin hızlı gelişen ama çabuk biten ilişkilerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Teknoloji ve küreselleşme bizlere kolay iletişim sağlamakta. Bu kolaylık sayesinde gençler aniden ilişkiyi başlatabilir veya bitirebilir. Aslında, doğru insanı bulmak çok kolay değil ve insanların ortak ilgi alanları olan diğer insanlarla kolayca iletişim kurmalarını sağlayan teknolojilerin bulunması bizce güzel bir şey. Her zaman ilk olan doğru olmuyor.