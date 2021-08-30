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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı
Giriş Tarihi: 30.08.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 09:13

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri mest etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak 1987 yılında çekilen 'Afrodit' filminden fotoğraf paylaştı. 129 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçilere, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı

Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, 1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit'ten bir sahne paylaştı. Instagram kullanıcıları Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar yaptı ki...

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı

Türk sinemasının Afrodit'i olarak anılan Banu Alkan, Instagram hesabından hayranları için paylaşımlar yapıyor.

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Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı

Banu Alkan son paylaşımında, kendisiyle özdeşleşen 1987 yapımı Afrodit filminden kareler yayınlandı.

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı

Beyaz bikinili karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti.

Afrodit Banu Alkan beyaz bikinisiyle sosyal medyayı adeta yaktı geçti! Takipçilerinden yorum yağdı

"KYLİE JENNER HALT ETMİŞ"
Fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder", "Muhteşem bir fizik", "Böyle güzellik gelmez", "Bir Banu Alkan daha gelmeyecek", "Kylie Jenner halt etmiş" ve "Camiada teksiniz" gibi yüzlerce yorumlar geldi.

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