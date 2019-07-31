Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

Afrodit lakaplı Yeşilçam sanatçısı Banu Alkan yıllara meydan okurcasına kendinden söz ettirmeyi biliyor. Ünlü sinema sanatçısı Banu Alkan, bir döneme damga vuran isimler arasında. Geçmişte oynadığı filmler gişe rekorları kırmış, güzelliği ile herkesi büyüleyen Banu Alkan Afrodit lakabının hakkını vermişti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan şimdilerde 61 yaşında ama hala güzellik iddiasını sürdürüyor. Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan geçtiğimiz günlerde bir açılışta giydiği kıyafetle yine sosyal medyayı salladı. Banu Alkan'ın kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölerken Banu Alkan yine gündem olmayı başardı. İşte Banu Alkan'ın yıllar içindeki değişimi ve sizler için derlediğimiz ünlü isimlerin eski ve yeni halleri…