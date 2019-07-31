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  • Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

lakaplı sanatçısı yıllara meydan okurcasına kendinden söz ettirmeyi biliyor. Ünlü sinema sanatçısı Banu Alkan, bir döneme damga vuran isimler arasında. Geçmişte oynadığı filmler gişe rekorları kırmış, güzelliği ile herkesi büyüleyen Banu Alkan Afrodit lakabının hakkını vermişti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan şimdilerde 61 yaşında ama hala güzellik iddiasını sürdürüyor. 'nin Afrodit'i Banu Alkan geçtiğimiz günlerde bir açılışta giydiği kıyafetle yine sosyal medyayı salladı. Banu Alkan'ın kıyafeti kullanıcılarını ikiye bölerken Banu Alkan yine gündem olmayı başardı. İşte Banu Alkan'ın yıllar içindeki değişimi ve sizler için derlediğimiz

Giriş Tarihi: 31.07.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 17:02
Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

lakaplı sanatçısı yıllara meydan okurcasına kendinden söz ettirmeyi biliyor. Ünlü sinema sanatçısı Banu Alkan, bir döneme damga vuran isimler arasında. Geçmişte oynadığı filmler gişe rekorları kırmış, güzelliği ile herkesi büyüleyen Banu Alkan Afrodit lakabının hakkını vermişti. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Banu Alkan şimdilerde 61 yaşında ama hala güzellik iddiasını sürdürüyor. 'nin Afrodit'i Banu Alkan geçtiğimiz günlerde bir açılışta giydiği kıyafetle yine sosyal medyayı salladı. Banu Alkan'ın kıyafeti kullanıcılarını ikiye bölerken Banu Alkan yine gündem olmayı başardı. İşte Banu Alkan'ın yıllar içindeki değişimi ve sizler için derlediğimiz

Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

FAHRİYE EVCEN

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Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

FAHRİYE EVCEN

Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

EMINA JAHOVIC

Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

EMINA JAHOVIC

Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

İLBER ORTAYLI

Afrodit Banu Alkan sosyal medyayı salladı! Banu Alkan'ın giydiği o kıyafet...

İLBER ORTAYLI

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