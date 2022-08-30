Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:28

Türk sinemasının Afrodit'i güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, yeni bir aşka yelken açmıştı. Banu Alkan son olarak kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Kemal Yıldız'a büyük bir aşkla bağlanan Banu Alkan'ın kandırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Uçan kuşa borcu olduğu söylenen Banu Alkan'ın genç nişanlısı Kemal Yıldız'ın isminin dahi sahte olduğu iddia edilmişti. Banu Alkan, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin aslında işadamı değil dolandırıcı olduğu iddiasına tepki gösterdi.