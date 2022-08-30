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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?
Giriş Tarihi: 30.08.2022 09:27 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 09:28

Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

Türk sinemasının Afrodit'i güzelliği dillere destan olan 64 yaşındaki Banu Alkan, yeni bir aşka yelken açmıştı. Banu Alkan son olarak kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu. Kemal Yıldız'a büyük bir aşkla bağlanan Banu Alkan'ın kandırıldığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Uçan kuşa borcu olduğu söylenen Banu Alkan'ın genç nişanlısı Kemal Yıldız'ın isminin dahi sahte olduğu iddia edilmişti. Banu Alkan, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinin aslında işadamı değil dolandırıcı olduğu iddiasına tepki gösterdi.

Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

Banu Alkan, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken görüntülendi. Bir süredir beraber olduğu, kendisinden 20 yaş küçük Kemal Yıldız'dan aldığı evlenme teklifini kabul eden Banu Alkan, sevgilisiyle ilgili iddialara yanıt verdi.

Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

Hürriyet'in haberine göre; Alkan, "Kemal Yıldız, Hollanda'da engelli parası alarak geçinen bir işsiz. Çocuğunun künyesine kadar çalan bir zavallı.

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Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

Banu Hanım'ı oyuna getiriyor" diyen Onur Akay'a dava açacağını söyledi: "Gerekli yerlere başvurduk, dava açacağım. Sevgilim dünyanın en zengin işadamlarından biri."

Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

ŞOFÖRÜ GELMEDİ

Mekân çıkışı telefonla aradığı şoförüne ulaşamayan ve 1.5 saat boyunca kapıda onu bekleyen Banu Alkan sonunda çareyi taksiye binmekte buldu.

Afrodit Banu Alkan tepki gösterdi! Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı?

NE OLMUŞTU?

Afrodit lakaplı Banu Alkan ve aşk yaşadığı genç iş insanı Kemal Yıldız ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atılmıştı.

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