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Haberler Galeri "Ağam ben sana vurulmuşem" Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 16:00 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:03

"Ağam ben sana vurulmuşem" Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!

Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu. Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor? Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...

Ağam ben sana vurulmuşem Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!

Başrolünde usta oyuncu Şener Şen'in yer aldığı Züğürt Ağa'da, bir yandan izleyenler kahkahalara boğulurken, filmin dramatik sahneleri de oldukça fazladır. Züğürt Ağa'nın replikleri yıllardır dillere pelesenk olmuştur. 1985 yılında seyirciyle buluşan Züğürt Ağa filminin Haraptar Köyü sahnelerinin çekimleri Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşmişti.

Ağam ben sana vurulmuşem Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!

Filmde Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Köye sonradan çalışmak için gelen kurnaz Kekeç Salman, kuraklık sebebiyle yeterince ürün elde edemeyen köy halkını örgütleyerek Ağa'nın mallarını çalmalarını ve bu malları satarak İstanbul'a göçmelerini sağlar. Elinde avucunda pek az şey kalan ve marabalarını kaybeden Ağa da köyden kente göçerek aslen iyi yürekli kişiliği ve ailesi ile İstanbul'da yeni bir yaşam kurmaya çalışacaktır.

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Ağam ben sana vurulmuşem Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!

Filmin yeniden ekranlara gelmesiyle oyuncular merak konusu oldu. bu isimlerden biri de Züğürt Ağa'nın Kiraz'ı oldu.

Ağam ben sana vurulmuşem Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!

Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor? hali...

Ağam ben sana vurulmuşem Züğürt Ağa’nın güzel Kiraz’ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!

Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu.

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