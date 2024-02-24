Giriş Tarihi: 24.02.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
16:03
"Ağam ben sana vurulmuşem" Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı bakın şimdi ne halde!
Züğürt Ağa'nın güzel Kiraz'ı Nilgün Nazlı'nın son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 55 yaşında olan Nilgün Nazlı Yeşilçam'da çok az filmde oynamasına rağmen oynadığı karakterlerle özellikle Züğürt Ağa filmindeki Kiraz karakteri ile unutulmaz oyuncularından oldu. Şener Şen ve Erdal Özyağcılar gibi Türk sinemasının iki usta isminin başrolde yer aldığı 1985 yapımı Züğürt Ağa filminde 'Kiraz' karakterine hayat veren Nilgün Nazlı şimdi ne yapıyor? Züğürt Ağa filminde saflığı, güzelliği ve vicdanı izleyiciye o kadar güzel aktarmıştı ki Nilgün Nazlı "Ağam ben sana vurulmuşem" repliği ile hafızalara kazındı. İşte Züğürt Ağa'nın Kiraz'ının son hali...