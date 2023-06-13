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Haberler Galeri Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:39

Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

Sinan Akçıl, bazı kadınlardan 'Reklam ilişkisi yaşayalım' diye teklifler aldığını açıkladı: "Hiç inanamayacağınız kişiler aradı. 'Sinan birlikte yemek yiyelim, bir şey var zannetsinler' diyenler oldu. Para ile yapılan böyle işlere karşıyım ben!"

EVREN ABDULLAHOĞLU
Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

Sinan Akçıl'dan sanat dünyasının kirli yüzünü ortaya seren bir açıklama! Süper Lig'e çıkan Pendikspor'un kutlama gecesinde sahneye çıkan Akçıl, konser öncesi gazetecilerin "Sinan Bey, dizilerdeki gibi sizin de hiç 'proje aşkınız' oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

"Hiç proje aşkı yaşamadım ama çok teklif aldım. Hatta inanamayacağınız kişiler aradı.

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Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

'Sinan yemek yiyelim, bir şey var zannetsinler' diye birçok kişi istekte bulundu.

Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

Onlara 'Ben sana üç katını vereyim bir daha mesaj atma bana' dedim. İsim vermeyeceğim tabii...

Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

Böyle olaylara karşıyım ben. Hoşuma gitmiyor. Zaten o kişilerle de irtibatımı kestim."

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