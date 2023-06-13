Giriş Tarihi: 13.06.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 07:39

Ahlaksız teklif itirafı! Sinan Akçıl bombayı patlattı!

Sinan Akçıl, bazı kadınlardan 'Reklam ilişkisi yaşayalım' diye teklifler aldığını açıkladı: "Hiç inanamayacağınız kişiler aradı. 'Sinan birlikte yemek yiyelim, bir şey var zannetsinler' diyenler oldu. Para ile yapılan böyle işlere karşıyım ben!"