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Haberler Galeri Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 14:46 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 14:49

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!

Sıla ile olaylı ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik'e gönlünü kaptıran oyuncu Ahmet Kural, iki yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor. Geçtiğimiz günlerde tatil için soluğu Kıbrıs'ta alan çiftten son olarak müjdeli haber geldi. Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural'ın evlilik kararı aldığı öğrenildi. Çift, bu kararın ardından Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata sokmaya hazırlanıyor.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!

Sıla ile olaylı ayrılığının ardından avukat Çağla Gizem Çelik'e gönlünü kaptıran oyuncu Ahmet Kural, iki yıldır ilişkisine doludizgin devam ediyor.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!

İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, sosyal medya hesabından zaman zaman aşk pozlarını yayınlıyor.

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Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!

Önceki ilişkilerine kıyasla gözlerden uzakta kalmayı tercih ettiği bir beraberlik yaşayan Ahmet Kural, son olarak flaş bir karar aldı.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!

Kural'ın, iki yıldır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? İki yıldır aşk yaşayan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Çelik'ten müjdeli haber geldi!

Çift, Zekeriyaköy'deki evlerini tadilata sokmaya karar verdi.

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