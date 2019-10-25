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  • Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

- : Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

''nın oyuncuları çekimlerin bitmesini bir yemekte kutladı. Ekipten , sinema sezonunun açılmasıyla artan rekabet hakkında "Kahkahanın rekabeti olmaz, komedi hep olsun" dedi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Magazin
Giriş Tarihi: 25.10.2019 08:25 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 08:34
Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

Çekimleri sona eren ve 1 Ocak 2020'de seyirciyle buluşacak olan ''nın oyuncuları , , Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Devrim Yakut, Kanyon'da yemekte buluştu. Çekimlerin bitmesini kutlayan ekip, soruları da yanıtladı. "Filmimiz mezarlık komedisi oldu" diye espri yapan Murat Cemcir, "Filmde hastane, mezarlık ve cami var. Hemen hemen komedide olması gereken sahnelerin hepsini gördük" dedi. 'Baba Parası'nın daha önce yaptıkları filmlere benzemediğini belirten Cemcir, sinema sezonunun açılması ile artan rekabet hakkında da yorum yaptı: "Kahkahanın rekabeti olmaz. Komedi hep olsun, herkes başarılı olsun. Bizim filmlerimizde yaş sınırı yok, ılımlı ve komik şekilde konuşmalarımız oluyor. Benim gişe kaygım yok. Dörtbeş kişi, ailemiz gelse yeter." TR 40 33

Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

Productions yapımcılığında çekilen filmin aksiyon sahnelerinde yer almadığını söyleyen Cemcir, "Ama Ahmet sınırları zorladı" diyerek sözü 'a bıraktı. Kural ise yeni filmiyle ilgili şöyle konuştu: "Çok koşturma ve atlama sahnem var. Dublör vardı tabii ama birkaç sahneyi kendim yaptım. Özellikle araba sahnesinde sınırları zorladım." Güvenliği elden bırakmadıklarını belirten Ahmet Kural- ikilisi, "Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk. Üstelik ipler Sirkeci'den alındı" diyerek güldürdü.

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Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

'ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK'
DEVRİM YAKUT: "Selçuk Aydemir senaryoyu gönderdiğinde tek seferde okudum. Sonra telefon açtım ve 'Bu senin yazdığın en iyi şey' dedim. Biz çok eğlendik ve keyif aldık, inşallah sonu güzel olur."

Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

RASİM ÖZTEKİN: "Harika ve komik bir film geliyor. Çok değişik ve ilginç mekanlarda komedi yaptık, ölümle burun burunaydık. Selçuk döktürmüş, çok güzel ve usta işi bir film olmuş. ''nda üç mezarlık ve sayamadığımız kadar çok cami var."

Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

YAĞMUR TANRISEVSİN: "Benim için çok güzel bir deneyim oldu, çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Büyük bir heyecanla bekliyorum, inşallah güzel olur."

Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!
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Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!
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