Ahmet Kural - Murat Cemcir: Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk!

Çekimleri sona eren ve 1 Ocak 2020'de seyirciyle buluşacak olan 'Baba Parası'nın oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Devrim Yakut, Kanyon'da yemekte buluştu. Çekimlerin bitmesini kutlayan ekip, soruları da yanıtladı. "Filmimiz mezarlık komedisi oldu" diye espri yapan Murat Cemcir, "Filmde hastane, mezarlık ve cami var. Hemen hemen komedide olması gereken sahnelerin hepsini gördük" dedi. 'Baba Parası'nın daha önce yaptıkları filmlere benzemediğini belirten Cemcir, sinema sezonunun açılması ile artan rekabet hakkında da yorum yaptı: "Kahkahanın rekabeti olmaz. Komedi hep olsun, herkes başarılı olsun. Bizim filmlerimizde yaş sınırı yok, ılımlı ve komik şekilde konuşmalarımız oluyor. Benim gişe kaygım yok. Dörtbeş kişi, ailemiz gelse yeter." TR 40 33