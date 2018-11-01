Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Sıla'nın kendisinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından Ahmet Kural, ilk kez konuştu. Kural açıklamasında 'Böylesine çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. 28 ekim günü Sıla ile birlikte ailemle Zekeriyaköy'deki evimizde yemek yedik güle oynaya. Aramızda bir 'itişme' çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışındaki hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım maalesef. Çok üzgünüm çok…' dedi.