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Giriş Tarihi: 01.11.2018 20:08 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 20:10
Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Sıla'nın kendisinden şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından , ilk kez konuştu.

Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Kural sında "Böylesine çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm.

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Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. 28 ekim günü Sıla ile birlikte ailemle Zekeriyaköy'deki evimizde yemek yedik güle oynaya.

Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Aramızda bir "itişme" çıktı. Bu esnada kolunu tuttum. Bunun dışındaki hiçbir iddiayı kabul etmiyorum.

Ahmet Kural’dan ilk açıklama

Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım maalesef. Çok üzgünüm çok…" dedi.

Ahmet Kural’dan ilk açıklama
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Ahmet Kural’dan ilk açıklama
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