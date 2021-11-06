Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet ’Kural’ bozdu!

Şarkıcı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde sona eren ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşıyor. İlişkilerini doludizgin sürdüren Ahmet Kural ile Çağla Gizem, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk pozlarını yayınlıyor. Ahmet Kural, şimdilerde dizi çekimleri için Kıbrıs'ta bulunuyor. Şahin ise sevgilisi Ahmet Kural'ı yalnız bırakmıyor. Kural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle yeni fotoğraflar paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki o detay dikkatlerden kaçmadı.