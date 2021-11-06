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Haberler Galeri Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet 'Kural' bozdu!
Giriş Tarihi: 06.11.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 11:49

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet 'Kural' bozdu!

Şarkıcı Sıla ile ilişkisi olaylı bir şekilde sona eren ünlü oyuncu Ahmet Kural, uzun süredir avukat Çağla Gizem Şahin ile aşk yaşıyor. İlişkilerini doludizgin sürdüren Ahmet Kural ile Çağla Gizem, sosyal medya hesaplarından sık sık aşk pozlarını yayınlıyor. Ahmet Kural, şimdilerde dizi çekimleri için Kıbrıs'ta bulunuyor. Şahin ise sevgilisi Ahmet Kural'ı yalnız bırakmıyor. Kural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle yeni fotoğraflar paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımındaki o detay dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet ’Kural’ bozdu!

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin Kemal'i Ahmet Kural, dizi çekimleri için şu sıralar Kıbrıs'ta.

Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet ’Kural’ bozdu!

Dizide Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Devrim Saltoğlu, Tayanç Ayaydın ve Gülper Özdemir ile birlikte rol Ahmet Kural, Kıbrıs'tan aşk pozu paylaştı.

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Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet ’Kural’ bozdu!

Ahmet Kural uzun süredir birliktelik yaşadığı avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le Kıbrıs'tan bu romantik fotoğrafı sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet ’Kural’ bozdu!

Kural'ın fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

Ahmet Kural’ın sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile aşk pozunda dikkat çeken detay! Ahmet ’Kural’ bozdu!

Ahmet Kural daha önce sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflarını yoruma kapatıyordu.

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