Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, son paylaştığı video ile gündem oldu. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.