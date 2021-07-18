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Haberler Galeri Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!
Giriş Tarihi: 18.07.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 12:20

Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, son paylaştığı video ile gündem oldu. Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

ABD'nin Miami kentinde kızı Anjelik ile yaşayan Ahu Tuğba, son paylaştığı video ile gündem oldu.

Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

Sık sık arıza yapan kızı Anjelik'in otomobilini çöpe atan Tuğba, o anları 'Buradaki tamirci adı altında hiçbir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda' notuyla paylaştı.

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Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

Çöpe atılan otomobile üzülen Tuğba'nın takipçileri "Atmasaydın, ihtiyacı olana verseydin", "Kimse yapamadı mı?", "Arabayı kurtaran olur, atmayın" yorumlarında bulundu.

Ahu Tuğba, kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı | Video

Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in otomobilini çöpe attığı anları sosyal medyadan paylaştı.

Ahu Tuğba ile kızı Anjelik Calvin sosyal medyada gündem oldu! Ahu Tuğba kızı Anjelik'in otomobilini çöpe attı!

Polis olan Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle görenleri adeta şoke etti.

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