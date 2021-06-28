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Haberler Galeri Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?
Giriş Tarihi: 28.06.2021 16:40 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 16:53

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?

Yeşilçam'a damga vuran usta oyuncu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşayan kızı Anjelik Calvin'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Polis olan Anjelik Calvin, annesine benzerliğiyle görenleri adeta şoke etti. Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu. Ahu Tuğba'nın son paylaşımı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ahu Tuğba'nın takipçileri kızı Anjelik Calvin'le ikiz gibi göründüklerini söyledi…

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?

Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada eski hallerini paylaşıyor. Tuğba son olarak da kızı Anjelik Calvin'i paylaştı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?

Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren 27 yaşındaki Anjelik, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

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Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış ve silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?

'VAMPİRELLA SAÇINI SEVİYOR'

Özel S.W.A.T. polisi olan Calvin'i annesi geçtiğimiz günlerde sosyal medyasından paylaşmıştı. Ahu Tuğba paylaşımına "Vampirella saçını seviyor.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ile benzerliği sosyal medyada gündem oldu! İkiz misiniz?

Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.

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