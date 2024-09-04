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Haberler Galeri Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço'ya sitem etti! “Yardım ediyor görünüp prim kasıyor”
Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:07

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço'ya sitem etti! “Yardım ediyor görünüp prim kasıyor”

69 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, GÜNAYDIN'a konuştu. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'in açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Anjelik Calvin'in Nuri Alço ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anjelik, Nuri Alço için "Bu arada beni üzen bir şey var. Kendini, annemin dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Ama böyle bir şey yok. Nuri Alço mesela. Sürekli bir beyanat veriyor, kendisini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Tuba KALÇIK
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço’ya sitem etti! Yardım ediyor görünüp prim kasıyor

Usta sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Tuba Kalçık'a verdiği röportajda çok özel açıklamalar yaptı. Anjelik Calvin, ünlü oyuncu Nuri Alço'ya sitem etti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço’ya sitem etti! Yardım ediyor görünüp prim kasıyor

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba'nın ne zaman defnedileceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

Henüz belli değil. Nakil işlemleri tamamlanmadı. Pasaportumu yenilemem lazım. Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil.

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Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço’ya sitem etti! Yardım ediyor görünüp prim kasıyor

Annemin ölüm haberinde niye Nuri Alço'nun adı geçiyor anlamıyorum. Cenazeye yönelik yardımda da bulunmadı. Kendisi sadece başın sağ olsun diye telefon açtı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço’ya sitem etti! Yardım ediyor görünüp prim kasıyor

Annemin cenazesiyle ben ve gazeteci büyüklerimle manevi babam Örfi Bilgin ilgileniyor. Cemal Kalyoncu ve Mevlüt Çavuşoğlu da konsolosluk aracıyla bize ulaştı, maddi manevi yardımcı oldular.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço’ya sitem etti! Yardım ediyor görünüp prim kasıyor

Bu isimlerin dışında kimseden maddi yardım görmedim. Annem bana "Ben ölürsem beni burada bırakma, beni doğdum yere gömün" dedi.

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