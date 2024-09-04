Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço'ya sitem etti! “Yardım ediyor görünüp prim kasıyor”

Anjelik Calvin, annesi Ahu Tuğba'nın ne zaman defnedileceği sorusuna şöyle yanıt verdi:

Henüz belli değil. Nakil işlemleri tamamlanmadı. Pasaportumu yenilemem lazım. Şunu da söylemek isterim, annemin kendini dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Nuri Alço mesela. Sürekli beyan halinde, anlamak mümkün değil.