Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin Nuri Alço'ya sitem etti! “Yardım ediyor görünüp prim kasıyor”

Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
10:07
69 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, GÜNAYDIN'a konuştu. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'in açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Anjelik Calvin'in Nuri Alço ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anjelik, Nuri Alço için "Bu arada beni üzen bir şey var. Kendini, annemin dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var. Ama böyle bir şey yok. Nuri Alço mesela. Sürekli bir beyanat veriyor, kendisini anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. İşte merak edilen tüm detaylar…