Giriş Tarihi: 26.01.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 09:27

Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi görenleri mest etti! Sarışın güzel Melisa Tatlıtuğ sosyal medyayı salladı!

Son olarak "Aşıklar Bayramı" adlı film ile seyirci karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aile dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönüyor. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ yayınlanan tanıtım ile hayranlarını heyecanın doruklarına çıkardı. Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler çok şaşırdı. Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bıraktı. Bir dönem oyunculuk eğitimleri alan Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Tatlıtuğ dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…