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Haberler Galeri Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 23.05.2023 12:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 13:02

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!

Medcezir dizisinden 9 yıl sonra Aile ile ekranlara dönen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, şu sıralar kariyerinin zirvesini yaşıyor. İş ve özel hayatıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor. Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören "bu güzellik genetikmiş" demeden edemiyor. Paylaşımlarıyla bir hayli ses getiren Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. İşte yaşam koçluğu yapan ve güzelliğiyle beğeni toplayan Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan...

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, genç yaşında başladığı oyunculuk kariyerinin şu sıralar zirvesinde.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!

Güzelliği kadar başarılarıyla da adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, bu kez annesiyle şaşırttı.

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Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya şimdilerde Kıvanç Ttalıtuğ ile Aile dizisinde başrolleri paylaşıyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya güzelliğini meğer annesinden almış! Annesi fit fiziğiyle kızına taş çıkardı!

Sosyal medyanın konuşulanlarından olan genç oyuncunun özel hayatı ve ailesi de merak konusu oldu.

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