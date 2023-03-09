Giriş Tarihi: 09.03.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 14:40

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Serenay Sarıkaya televizyona 'Aile' adlı diziyle döndü. Geçtiğimiz yıllarda çalkantılı aşk hayatı ile oldukça konuşulan Serenay Sarıkaya'nın dönüşü muhteşem oldu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor. Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya dizide giydiği derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesi ile herkesi kendine hayran bıraktı. Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!