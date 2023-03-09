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Haberler Galeri Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 14:40

Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Serenay Sarıkaya televizyona 'Aile' adlı diziyle döndü. Geçtiğimiz yıllarda çalkantılı aşk hayatı ile oldukça konuşulan Serenay Sarıkaya'nın dönüşü muhteşem oldu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor. Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya dizide giydiği derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesi ile herkesi kendine hayran bıraktı. Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluşuyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri ise Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

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Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

İş ve aşklarıyla adından bahsettiren Serenay Sarıkaya başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde Devin karakterine hayat veriyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz yıllarda çalkantılı aşk hayatı ile oldukça konuşulan Serenay Sarıkaya'nın dönüşü muhteşem oldu. Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya şu sıralar adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın derin bacak dekolteli şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Başarısının yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Serenay Sarıkaya dizide giydiği derin bacak ve göğüs dekolteli siyah elbisesi ile herkesi kendine hayran bıraktı.

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