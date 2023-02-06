Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:58
Güncelleme Tarihi: 06.02.2023
10:08
Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı! "Anneannem yürüyemiyor, hasta"
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7.4'lük depremin ardından AFAD tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi. Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.