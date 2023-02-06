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Haberler Galeri Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı! "Anneannem yürüyemiyor, hasta"
Giriş Tarihi: 06.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 10:08

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı! "Anneannem yürüyemiyor, hasta"

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. 7.4'lük depremin ardından AFAD tarafından peş peşe açıklamalar yapıldı. Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 şiddetindeki deprem sonrası yardım çağrısında bulundu. Ünlü oyuncu, anneanne ve teyzesinin binada mahsur kaldığını söyledi. Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’un yardım çağrısı! Anneannem yürüyemiyor, hasta

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ailesi enkaz altında kalan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’un yardım çağrısı! Anneannem yürüyemiyor, hasta

Anneannesini yürüyemediğini ve binada mahsur kaldığını söyleyen oyuncu, "Yardımcı olabilecek var mı?" diye çağrıda bulundu.

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Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’un yardım çağrısı! Anneannem yürüyemiyor, hasta

Melisa Aslı Pamuk, Kahramanmaraş'taki 7.4 şiddetindeki deprem sonrası Antakya'da bulunan vatandaşlardan yardım istedi.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’un yardım çağrısı! Anneannem yürüyemiyor, hasta

Anneannesinin yürüyemediğini vurgulayan güzel oyuncu, yaşlı kadının teyzesi ile binada mahsur kaldığını sözlerine ekledi.

Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk’un yardım çağrısı! Anneannem yürüyemiyor, hasta

Melisa Aslı Pamuk apartmanın ne durumda olduğunu bilmediklerini vurguladı.

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