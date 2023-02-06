Ailesi depremde mahsur kaldı! Melisa Aslı Pamuk'un yardım çağrısı! "Anneannem yürüyemiyor, hasta"

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi birçok ilde de yıkımlara neden oldu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ailesi enkaz altında kalan oyuncu Melisa Aslı Pamuk, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.