Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...

Türk pop müziğinin usta isimlerinden olan Süperstar Ajda Pekkan, enerjisiyle yıllara meydan okuyor. Yaşına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran Ajda Pekkan'dan son olarak üzücü bir haber geldi. Nazar değen ünlü şarkıcının iki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su topladı. Rahatsızlığının ardından ameliyat olan Pekkan'a ameliyat sonrası kardeşi Semiramis Pekkan'ın baktığı öğrenildi. Sağlık durumu merak edilen Ajda Pekkan'dan açıklama da geldi. İşte Ajda Pekkan'ın son durumu...