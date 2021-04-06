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Haberler Galeri Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 09:27

'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan ameliyat olmuştu...

Türk pop müziğinin usta isimlerinden olan Süperstar , enerjisiyle yıllara meydan okuyor. Yaşına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran 'dan son olarak üzücü bir haber geldi. Nazar değen ünlü şarkıcının iki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su topladı. Rahatsızlığının ardından ameliyat olan Pekkan'a ameliyat sonrası kardeşi Semiramis Pekkan'ın baktığı öğrenildi. merak edilen 'dan açıklama da geldi. İşte Ajda Pekkan'ın son durumu...

Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...

Türk pop müziğinin usta isimlerinden olan Süperstar , enerjisiyle yıllara meydan okuyor. Yaşına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle genç kızlara taş çıkaran 'dan son olarak üzücü bir haber geldi.

Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...

Nazar değen ünlü şarkıcının iki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su topladı.

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Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...

Rahatsızlığının ardından ameliyat olan Pekkan'a ameliyat sonrası kardeşi Semiramis Pekkan'ın baktığı öğrenildi.

Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...

Yaklaşık bir hafta önce operasyon geçiren Süperstar, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ajda Pekkan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat olmuştu...

Ameliyat süreciyle ilgili açıklama yapan Pekkan, "Sağ bacağımdan yaklaşık 6 yıl önce Amerika'da operasyon geçirmiştim. Bu süreçte sol bacağıma aşırı yüklendiğim için sıkıntı yaşadım.

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