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Haberler Galeri AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...
Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:47 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 08:48

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...

İbrahim Tatlıses, seçim öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. İşte İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfalı hemşehrilerine sözleri "Siyaset tırşik aşına dönmüş vaziyette..."

AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir paylaşım yaptı.

AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen Tatlıses, seçim öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerine şu sözlerle seslendi:

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AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...

"Sevgili Türkiye'm ve sevgili Şanlıurfa'm... Siyaset Türkiye ve Şanlıurfa'mda tabiri caizse tırşik (Kürtçe kökenli bir kelimedir ve acımsı anlamına gelir) aşına dönmüş vaziyette... Manasını sorun Urfalılar bilir...

AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...

Türkiye'ye ve Şanlıurfalı hemşehrilerime söylüyorum, bu seçimde doğru kararı verdiniz verdiniz, vermediniz herkese geçmiş olsun."

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