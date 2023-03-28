Giriş Tarihi: 28.03.2023 08:47
Güncelleme Tarihi: 28.03.2023
08:48
AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi: Tırşik aşına dönmüş vaziyette...
İbrahim Tatlıses, seçim öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerine seslendi. AK Parti'den milletvekili aday adayı olan ve her daim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimleri ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu. İşte İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfalı hemşehrilerine sözleri "Siyaset tırşik aşına dönmüş vaziyette..."