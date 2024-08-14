Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:13
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
10:16
Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'iydi...Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı "Sinan görmesin"
Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Pelin Sönmez gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Akasya Durağı dizisi bir dönem ekranlarda fırtınalar estiriyordu. Yıllar geçmesine rağmen hala ilgiyle tekrar bölümleri izlenen dizinin sevilen oyuncularının son hali sosyal medyada merak konusu oluyor. Akasya Durağı dizisinde Gülbin nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat vermiş olan Aslı Altaylar yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.