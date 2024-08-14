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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'iydi...Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı "Sinan görmesin"
Giriş Tarihi: 14.08.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:16

Akasya Durağı'nın cilveli Gülbin'iydi...Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı "Sinan görmesin"

Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Pelin Sönmez gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Akasya Durağı dizisi bir dönem ekranlarda fırtınalar estiriyordu. Yıllar geçmesine rağmen hala ilgiyle tekrar bölümleri izlenen dizinin sevilen oyuncularının son hali sosyal medyada merak konusu oluyor. Akasya Durağı dizisinde Gülbin nam-ı diğer Gülibik karakterine hayat vermiş olan Aslı Altaylar yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’iydi...Aslı Altaylar’ın son hali dudak uçuklattı Sinan görmesin

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’iydi...Aslı Altaylar’ın son hali dudak uçuklattı Sinan görmesin

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’iydi...Aslı Altaylar’ın son hali dudak uçuklattı Sinan görmesin

Dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’iydi...Aslı Altaylar’ın son hali dudak uçuklattı Sinan görmesin

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı’nın cilveli Gülbin’iydi...Aslı Altaylar’ın son hali dudak uçuklattı Sinan görmesin

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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