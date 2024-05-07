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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in muhteşem değişimi...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:05

Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in muhteşem değişimi...

Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda yer edinen Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı tekrarlarıyla yine izleyiciyi kahkahalara boğmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllarda Akasya Durağı oyuncularının değişimleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Dilek karakterine hayat vermiş olan Pelin Sönmez. Obayana'nın büyük aşkı Dilek değişimi ile dudak uçuklattı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. İşte Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in muhteşem değişimi...

Şimdilerde tekrar bölümleri de büyük ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisi oyuncularının aradan geçen yıllarda son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Obayana'nın büyük aşkı Dilek karakterine hayat veren Pelin Sönmez.

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in muhteşem değişimi...

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Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in muhteşem değişimi...

Pelin Sönmez'in canlandırdığı Dilek karakteri dizide babasını sürekli kızdıran ve evlenmek isteyen genç bir kızı izleyicinin karşısına çıkarıyordu.

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in muhteşem değişimi...

Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Akasya Durağı’nın çıtı pıtı güzeliydi son haliyle mest etti! İşte Akasya Durağı’nın Dilek’i Pelin Sönmez’in muhteşem değişimi...

Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

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