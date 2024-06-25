Giriş Tarihi: 25.06.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
06:44
Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno değişimi ile yürek hoplattı! 35'lik güzel Sitare Akbaş'tan cesur pozlar!
Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dudak uçuklattı. Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Akasya Durağı'nun Zeyno'sunu siz bir de şimdi gördün! Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bambaşka halleriyle Sitare Akbaş'ın muhteşem değişimi...