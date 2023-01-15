Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedaviye başlamıştı. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Armağan Çağlayan, son olarak hakkında sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki göstermişti. İnzivaya çekilen Armağan Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan sözleriyle hayranlarını üzdü.