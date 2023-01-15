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Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...
Giriş Tarihi: 15.01.2023 07:11 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 07:11

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

Ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuş ve tedaviye başlamıştı. İzmir'de ameliyat olduktan sonra kameraların karşısına geçen Armağan Çağlayan, "Gerçekten erken teşhis, hayat kurtarıyormuş. 6 ay sonra gelmiş olsam belki farkı bir senaryo olacaktı" demişti. Armağan Çağlayan, son olarak hakkında sosyal medyada yayılan 'öldü' haberlerine tepki göstermişti. İnzivaya çekilen Armağan Çağlayan'dan yeni bir paylaşım geldi. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan sözleriyle hayranlarını üzdü.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından üzücü bir haberi takipçilerine duyurmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

Armağan Çağlayan, şunları dile getirmişti: Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı.

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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuştu.

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan’dan üzen paylaşım: Meğer bu hastalık ne betermiş...

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, doktor kontrolünden geçmişti.

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