Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

- Hayatınızın değiştiği, artık başka bir aşamaya geçtiğinizi hissettiğiniz bir dönüşüm anı var mı?

- Bir Zamanlar Çukurova setine çıktığımız ilk gün çok özel bir işin içinde olduğumu bizzat yaşayarak anladım. Kendi kendime "Bu dönüm noktalarımdan biri" dedim.



- Numerolojiyle ilginizi okudum bir röportajınızda... Bu diziye dair iyi hisleriniz oluşmuş muydu en başından?

- Olmaz mı? Ben bu işi çağırıyordum. Zaman ve sayılar hep bana Bir Zamanlar Çukurova ve Züleyha'yı işaret ediyordu. Nitekim doğru zamanda, her şey çok şükür tam istediğim ve dilediğim gibi ilerliyor.

