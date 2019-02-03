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Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

Hilal , oyuncu olacağı çocukluktan belli olanlardan... Öyle ki henüz küçük bir çocukken, kendisini banyoya kapatır, izlediği filmleri tekrar tekrar canlandırmaya çalışırmış. Altınbilek, en büyük hayalinin oyunculukta adını saygıdeğer bir noktaya taşımak olduğunu söylüyor

SONAT BAHAR
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Giriş Tarihi: 03.02.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 11:22
Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

Hilal , oyuncu olacağı çocukluktan belli olanlardan... Öyle ki henüz küçük bir çocukken, kendisini banyoya kapatır, izlediği filmleri tekrar tekrar canlandırmaya çalışırmış. Altınbilek, en büyük hayalinin oyunculukta adını saygıdeğer bir noktaya taşımak olduğunu söylüyor

Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

28 yaşında genç ve güzel bir kadın Hilal . Hakkında pek fazla bir şey bilinmiyor. Konuşmaktan, kendini anlatmaktan çok hoşlanan biri değil. Belki kendini ifade etmekten hoşlanmıyor, belki de gizemli kalmak istiyor. İzmirli. Geçmişte daha tez canlı olduğunu artık değiştiğini söylüyor. Babası büyütmüş onu, hem de çok küçük yaşlarından beri. Aralarındaki ilişki birçok kişiyi kıskandıracak türden. Baba-kız birbirlerine çok bağlı. Şu aralar Hilal Altınbilek'in babası bir sağlık sorunu yaşıyor, kanserle mücadele ediyor. Bu yolda en büyük yardımcısı elbette kızı. Hilal Altınbilek bu konuyu konuşmak istemiyor.

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Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

Anlıyorum... Ama söyleşi yapmak üzere buluştuğumuz otel odasında babasıyla yaptığı telefon konuşmasına tanık oluyorum. O kadar belli ki aralarındaki ilişkinin çok özel, sıcak ve güven dolu olduğu... Babasının hastalığını saymazsak hayatı yolunda... Çok başarılı, iyi giden bir projede çalışıyor. Yeni işi ve elde ettiği başarının keyfini sürmek istediği belli. Hakkı da... Soğuk ve mesafeli bir duruşu var ama röportajlarında sıcak biri olduğunu anlatıyor. Gençliğinde Angelina Jolie'ye benzerliğiyle dikkat çektiğini, bu durumdan hoşlandığı için bir dönem onun gibi giyindiğini anlatacak kadar içten olabiliyor. Hilal dizide canlandırdığı Züleyha'nın ikileminden çok etkilenmiş. "Onun yerinde olmak istemezdim" diyor. Numerolojiye özel bir düşkünlüğü var, belli rakamlara denk gelen günler onun için özel. Mesela önemli sahneleri o günlerde çekmek istiyor. Oyuncu olarak tam da hayal ettiği noktada olduğunu söyleyen Altınbilek'in hedefinde işi var. O gelecekte bu işte saygıdeğer biri olarak anılmak istiyor.

Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

- Çok hoş bir kadınsınız... Karakterli bir güzelliğiniz var. Güzellik size göre nedir?

- Öncelikle güzel iltifatlarınız için çok teşekkürler. Biraz klişe olacak ama ben esas güzelliğin insanın aklında olduğuna inanıyorum. Bunun yansımasını yaşar insan. Tek başına güzellik ruhu ve aklı güzel olmayanda hiçbir anlam taşımaz. Ruhumu ve aklımı güzelleştirmeye çalışırım hep. Yani akıl güzelliği olmadan olmaz...

Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

- İki adam arasında kalmış bir kadın karakterini canlandırıyorsunuz... Anlayabiliyor musunuzZüleyha'yı? Ya siz arada kalan olsaydınız...

- Züleyha çok naif, çok kırılgan özel bir kadın. Başına gelenler çok kolay şeyler değil. Güçlü bir kadın olmasa, altından kalkması neredeyse imkansız şeyler yaşadı. Onu aslında ayakta tutan derinlerdeki aşkı. Bu aşka bir de evlat sevgisi eklenince her anne gibi kendinden fedakarlıkyapıyor. Hayatını mantık çerçevesinde sürdürmeye çalışan bir anne. Zaman zaman düşünüyorum gerçekten Züleyha olmak çok zor.

- Oyuncu olacağı en başından belli olanlardan mısınız?

- Evet ta kendisiyim. Küçükken film izleyip banyoya gidip, aynanın karşısında aynı sahneleri oynamaya çalışırdım. Utanırdım biri görür diye banyoda gizli gizli rol yapardım.

Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

- Hayatınızın değiştiği, artık başka bir aşamaya geçtiğinizi hissettiğiniz bir dönüşüm anı var mı?

- Bir Zamanlar Çukurova setine çıktığımız ilk gün çok özel bir işin içinde olduğumu bizzat yaşayarak anladım. Kendi kendime "Bu dönüm noktalarımdan biri" dedim.

- Numerolojiyle ilginizi okudum bir röportajınızda... Bu diziye dair iyi hisleriniz oluşmuş muydu en başından?

- Olmaz mı? Ben bu işi çağırıyordum. Zaman ve sayılar hep bana Bir Zamanlar Çukurova ve Züleyha'yı işaret ediyordu. Nitekim doğru zamanda, her şey çok şükür tam istediğim ve dilediğim gibi ilerliyor.

Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

- O dönemlerdeki gibi yaşamayı, öyle aşklarla sarmalanmayı ister miydiniz? Yoksa modern dünya benim için şahane mi diyorsunuz?

- Büyülü masalsı bir dönem. Çok okudum, araştırdım. Herkesin yaşadığı dönemde mutlu olabileceğine inananlardanım. Aile büyüklerimden dinlediğim hikayeler de kafamda o dönemi canlandırmak için yardımcı oldu. Rol icabı bile olsa o dönemi yaşamak büyük keyif veriyor bana. Kostümler, konak zaten hemen işin havasına girmemizi sağlıyor.

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