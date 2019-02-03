Akıl ve ruh güzelliği yüze yansır

- İki adam arasında kalmış bir kadın karakterini canlandırıyorsunuz... Anlayabiliyor musunuzZüleyha'yı? Ya siz arada kalan olsaydınız...
- Züleyha çok naif, çok kırılgan özel bir kadın. Başına gelenler çok kolay şeyler değil. Güçlü bir kadın olmasa, altından kalkması neredeyse imkansız şeyler yaşadı. Onu aslında ayakta tutan derinlerdeki aşkı. Bu aşka bir de evlat sevgisi eklenince her anne gibi kendinden fedakarlıkyapıyor. Hayatını mantık çerçevesinde sürdürmeye çalışan bir anne. Zaman zaman düşünüyorum gerçekten Züleyha olmak çok zor.
- Oyuncu olacağı en başından belli olanlardan mısınız?
- Evet ta kendisiyim. Küçükken film izleyip banyoya gidip, aynanın karşısında aynı sahneleri oynamaya çalışırdım. Utanırdım biri görür diye banyoda gizli gizli rol yapardım.