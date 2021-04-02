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Haberler Galeri Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 10:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 10:13

'da kardeş acısı! ve 'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt !

'nin iddialı dizisi 14. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Akıncı'da bu hafta kardeş acısı yaşanacak. Akıncı, Kor-Han'a karşı hayatının en büyük sınavından galip çıkmayı başaracak. Kendisini ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşan , büyük bir acı yaşayacak ve yeni bir karar alacak. ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. !

Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!

'nin iddialı dizisi 14. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Akıncı'da bu hafta kardeş acısı yaşanacak.

Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video

Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!

Kor-Han'a karşı yaptığı hayatının en büyük savaşından zor da olsa galip çıkmayı başarmıştır. Ama , onu ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşacağını henüz bilmemektedir.

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Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!

yaşanılan bu büyük acıdan dolayı kendini suçlamaktadır. olarak en sevdiği varlıklardan birini koruyamamıştır.

Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!

ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. 'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. !

Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!

Cevdet ise ona yapılan operasyon sonucunda her şeyini kaybetmiştir. Peşindekilerden kurtulmak için İstanbul'un en derinlerine iner. Artık yalnızdır ve intikamını almak için her şeyi yapacaktır.

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