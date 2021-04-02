Akıncı'da kardeş acısı! Fatih ve Nergis'in yaşadığı büyük acıların ardındaki örgüt Acı Getirenler!

ATV'nin iddialı dizisi Akıncı 14. bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Akıncı'da bu hafta kardeş acısı yaşanacak. Akıncı, Kor-Han'a karşı hayatının en büyük sınavından galip çıkmayı başaracak. Kendisini ve ailesini çok derinden etkileyecek bir kayıpla karşılaşan Fatih, büyük bir acı yaşayacak ve yeni bir karar alacak. Nergis ise hemen hemen aynı durumdadır. Bir anda bütün dünyası altüst olmuş, hayatta artık tek başına kaldığı müthiş bir trajedi yaşamıştır. Fatih'in ve Nergis'in yaşadığı bu büyük acıların ardında tek bir örgüt vardır. Acı Getirenler!