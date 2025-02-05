Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:54
Alacakaranlık'ın Edward'ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!
Alacakaranlık serisinde Edward olarak genç kızların kalbini kazanan Robert Pattinson 2018 yılından beri Suki Waterhouse ile birlikteydi. Çiftin çocuk sahibi olacağı haberinin ardından kızlarını 2024 yılında kucaklarına aldıkları öğrenildi. Ancak sır gibi sakladıkları kızları ilk defa görüntülendi. Baba kızın benzerliği ise hayranlarını şaşırttı.