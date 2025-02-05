Alacakaranlık’ın Edward’ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

"Harry Potter ve Ateş Kadehi"nde Cedric Diggory karakterini canlandırarak dünya çapında tanınmaya başlayan oyuncu asıl çıkışını ise ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Twilight" (Alacakaranlık) serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteri ile yapmıştı.