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Haberler Galeri Alacakaranlık'ın Edward'ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:54

Alacakaranlık'ın Edward'ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

Alacakaranlık serisinde Edward olarak genç kızların kalbini kazanan Robert Pattinson 2018 yılından beri Suki Waterhouse ile birlikteydi. Çiftin çocuk sahibi olacağı haberinin ardından kızlarını 2024 yılında kucaklarına aldıkları öğrenildi. Ancak sır gibi sakladıkları kızları ilk defa görüntülendi. Baba kızın benzerliği ise hayranlarını şaşırttı.

Alacakaranlık’ın Edward’ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

Ünlü oyuncu filmler için ne kadar sık ekran karşısına geçse de özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Alacakaranlık’ın Edward’ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

"Harry Potter ve Ateş Kadehi"nde Cedric Diggory karakterini canlandırarak dünya çapında tanınmaya başlayan oyuncu asıl çıkışını ise ülkemizde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan "Twilight" (Alacakaranlık) serisinde canlandırdığı Edward Cullen karakteri ile yapmıştı.

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Alacakaranlık’ın Edward’ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

Ünlü oyuncunun son 7 yıldır ise şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olduğu biliniyordu. İkilinin çocukları olacağı haberi ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Alacakaranlık’ın Edward’ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

Bu haberin doğru olduğu öğrenildikten sonra çift 2024 yılının başlarında ilk çocukları dünyaya geldi.

Alacakaranlık’ın Edward’ı Robert Pattinson baba olmuştu! Kızını ilk kez gösterdi: Babasının kopyası!

Kızlarının ilk fotoğrafı ise neredeyse 1 yaşına girdiği bu günlerde geldi.

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