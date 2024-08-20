Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alan yarışmasında heyecan devam ediyor
Giriş Tarihi: 20.08.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:37

Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Dünya televizyonlarından eşsiz bir yarışma, reytingleri alt üst eden bir oyun, zamana karşı bir bilgi mücadelesi…

Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Yeni nesil bilgi yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor!

Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 22 Ağustos Perşembe akşamı 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 57 yarışmacı ve 57 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Alan 11. Bölüm Fragmanı yayınladı | Video

Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Finalde ise bütün alanı alması durumunda kazanacağı büyük ödül ise 1 Milyon TL olacak. Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Alan Oktay Kaynarca'nın sunumuyla 22 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv'de!

SON DAKİKA