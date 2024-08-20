Alan yarışmasında heyecan devam ediyor

Ekranların en neşeli, en heyecanlı bilgi yarışması Alan, 22 Ağustos Perşembe akşamı 11. bölümüyle ekranlara geliyor. Yayınlanacak yeni bölümde 57 yarışmacı ve 57 kategori ile devam ediliyor. Yarışmacılardan biri gecenin sonunda haftanın ödülü olan 100 Bin TL'yi kazanacak.

Alan 11. Bölüm Fragmanı yayınladı | Video