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Haberler Galeri Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz
Giriş Tarihi: 05.04.2024 07:00 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 07:00

Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak 64. Bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Dizinin yeni bölümünde sırların ardından Kahraman ve Oylum'un ilişkisi onarılmaya başlar. İddialı yapımda heyecan yeniden dorukta. İşte, 4 Nisan tarihli Aldatmak 64. Yeni bölüm izle full HD ve tek parça…

Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Aldatmak 64. Bölüm izle ATV dizi ekranlarında takip ediliyor. Her hafta Perşembe günü ekranlara gelen dizi sezonlardır ilgiyle izleniyor. Bu haftaki bölümde Güzide ve Sezai yüzleşmesi de gündemde. Aldatmak son bölüm izle full, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle yayında!

Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz

ALDATMAK 64. BÖLÜM İZLE

4 Nisan tarihli yeni bölümü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

ALDATMAK SON BÖLÜM İZLE EKRANI

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Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz

ALDATMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar. Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır. Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır.

Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz

İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.

Aldatmak 64. Bölüm full izle! ATV Aldatmak son bölüm izle tek parça, kesintisiz

Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşamaya devam eder. Ümit, ona karşı ufak bir umut beslemeye başlarken Yeşim'in ilgisi beklenmedik bir yere kayacaktır.

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