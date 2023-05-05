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Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:43

Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi dokuzuncu bölümüyle yine çok beğenildi.

Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

29.Bölümde Neler Yaşandı?

Tarık'ın mahkemede söyledikleriyle herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide itiraz etse de boşanma gerçekleşmedi ve duruşma başka bir tarihe ertelendi. Mahkeme çıkışında ise ortalık iyice karıştı, kendini kaybeden Yeşim Tarık'a tepki gösterirken Sezai ve Tarık arasında da tartışma yaşandı.

Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

Geri dönülmez bir yola giren Oylum, Behram'ın annesiyle tanıştıktan sonra Güzide'ye Behramların onu istemeye geleceğini söyledi.

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Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

Önce itiraz eden Güzide daha sonra Nazan'ın araya girmesiyle bu misafirliği kabul etti.

Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

Oylum'un hamileliğini öğrenen Tolga büyük bir yıkım yaşadı. İçindeki öfkeyle sokakta bir kavgaya karışan Tolga'nın yanına Oltan koştu.

Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

Oltan'ın Tolga'ya olan yaklaşımıyla ikili arasında buzlar erimeye başladı.

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