Aldatmak dizisinde Güzide ve Mualla karşı karşıya geldi!

29.Bölümde Neler Yaşandı?

Tarık'ın mahkemede söyledikleriyle herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide itiraz etse de boşanma gerçekleşmedi ve duruşma başka bir tarihe ertelendi. Mahkeme çıkışında ise ortalık iyice karıştı, kendini kaybeden Yeşim Tarık'a tepki gösterirken Sezai ve Tarık arasında da tartışma yaşandı.