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Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:13

Aldatmak dizisinde Oylum büyük bir kararın eşiğinde

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Aldatmak dizisinde Oylum büyük bir kararın eşiğinde

Aldatmak 31.Bölüm Özeti:

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur.

Aldatmak dizisinde Oylum büyük bir kararın eşiğinde

Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur.

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Aldatmak dizisinde Oylum büyük bir kararın eşiğinde

Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır.

Aldatmak dizisinde Oylum büyük bir kararın eşiğinde

Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

Aldatmak dizisinde Oylum büyük bir kararın eşiğinde

Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez.

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