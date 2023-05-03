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Haberler Galeri Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:16

Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi

atv'nin, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği ilgiyle izlenen dizisi "Aldatmak" Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi

Aldatmak 29.Bölüm Özeti:

Tarık'ın mahkemedeki son hamlesi herkesi şaşkına çevirir.

Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi

Kimse onun bu kararına bir anlam veremese de Güzide ve Oltan kendilerince bunun nedenini anlarlar.

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Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Ozan, Zeliş konusunda bir çıkmaza girer.

Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi

Ne olursa olsun aileleri yüzünden birlikte olamayacaklarının ikisi de farkındadır.

Aldatmak dizisinde Oylum’u Behram’a isteme merasimi

Artık geri dönülmez bir yola giren Oylum ne yaparsa yapsın endişesini de mutsuzluğunu da saklayamaz.

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