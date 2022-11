Bir dönem dizisi 'Kuruluş Osman'dan günümüzde geçen diziye dahil olmak nasıl bir his yarattı sizde?

Her işin kendine has farklılıkları var fakat tabii ki dönem işlerinin prodüksiyon, kostüm, konuşulan dil gibi ekstra farklı yönleri var. 'Kuruluş Osman'a da hızlı adapte olmuştum, oradan sonra günümüzde geçen şu anki projeme de aynı hızda adapte oldum. Konuşma dili ve beden dili olarak baktığımda kendimi daha konforlu ve güvenli bir alanda hissediyorum şu an.