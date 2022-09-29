Giriş Tarihi: 29.09.2022 08:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2022
08:18
'Aldatmak' izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide'nin büyük sınavı başlıyor!
ATV dizisi Aldatmak, izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Dizide bu akşam; eşi tarafından ihanete uğrayan Güzide, aldığı bir haberle sarsılacak. Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum'un, Ankara'da bir kazaya karıştığını öğrenecek. Aile mahkemesi hâkimi Güzide'nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan "Aldatmak" ikinci bölümüyle Perşembe günü atv'de ekranlara geliyor.