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Giriş Tarihi: 29.09.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022 08:18

'Aldatmak' izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide'nin büyük sınavı başlıyor!

ATV dizisi Aldatmak, izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek. Dizide bu akşam; eşi tarafından ihanete uğrayan Güzide, aldığı bir haberle sarsılacak. Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum'un, Ankara'da bir kazaya karıştığını öğrenecek. Aile mahkemesi hâkimi Güzide'nin ailesindeki çatlakların gün yüzüne çıkmaya başlaması ile birlikte vereceği mücadeleleri anlatan "Aldatmak" ikinci bölümüyle Perşembe günü atv'de ekranlara geliyor.

’Aldatmak’ izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide’nin büyük sınavı başlıyor!

GÜZİDE'NİN EN BÜYÜK SINAVI BAŞLIYOR

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkması herkesi şoke etmiştir. Uğradığı ihaneti sindirmeye çalışan Güzide, ansızın gelen bir telefonla bir kez daha sarsılır.

’Aldatmak’ izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide’nin büyük sınavı başlıyor!

Okulu için Amsterdam'a gittiğini sandığı kızı Oylum, Ankara'da bir kazaya karışmıştır. Aklında bir sürü soru işaretiyle yola çıkan Güzide, Tarık'tan göremediği desteği eski bir dostundan görür.

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’Aldatmak’ izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide’nin büyük sınavı başlıyor!

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür.

’Aldatmak’ izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide’nin büyük sınavı başlıyor!

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan, yanlışını telafi etmeye çalışırken hata üstüne hata yapar. Nitekim dolandırılmasına neden olan olayın arka planında yaşananların açığa çıkması, Ozan'ı daha öfkeli bir hale getirecektir.

’Aldatmak’ izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek! Güzide’nin büyük sınavı başlıyor!

Tim'in Oylum'u olay yerinde bırakıp kaçması, Oylum'u suçlu konuma düşürür. Nüfuzlu bir aileden gelen Tim, gerçekler ortaya çıkmadan önce yurt dışına kaçabilmek için uğraşmaktadır. Ancak Güzide, kızının işlemediği bir cinayetten hüküm giymemesi için elinden geleni yapacaktır.

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