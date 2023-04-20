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Haberler Galeri Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:20

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

Hukuk okumayı reddedip, oyunculuğu seçti. Bu karar, hayatının dönüm noktası oldu… Oyunculuk serüveninde çok bedel ödedi, çok gözyaşı döktü. Parasız kaldı ama hiç pes etmedi. "Aldatmak" dizisinden teklif geldiğinde ise hayatının ikinci dönüm noktasını yaşadı. "Oscar alsam bu kadar tatmin olmazdım" diyerek duygularını dile getiren ünlü oyuncu Asena Girişken, sektöre giriş hikayesinin yanı sıra hayatıyla ilgili merak edilenlerini de Sabah TV'de "Yasemİnce İtiraflar" programımda anlattı. Hayatıyla ilgili sevenlerinin ilk kez duyacağı itiraflarda bulunan Asena Girişken, açıklamalarıyla büyük ses getirdi.

YASEMİN DÖNGEL
Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

ATV'nin sevilen projelerinden "Aldatmak" dizisinde 'Yeşim' karakterine hayat veren Asena Girişken, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide canlandırdığı 'renkli kötü' karakteriyle beğeni toplayan Girişken, merak edilenlerini Sabah TV'de Yasemin Döngel'e anlattı. "Gerçek hayatta aldatılırsam silerim" diyen oyuncu, Atakan Özkaya ile ilişkisinden de bahsetti. İşte Asena Girişken röportajının tüm detayları…

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

-Nasıl gidiyor hayat, neler yapıyorsun?

Biraz yoğun gidiyor. Ama güzel gidiyor, keyifli. Hem set hem eğitmenlik biraz yorucu oluyor. Ama güzel.

BAZEN İSYAN ETTİĞİM OLUYOR

-Nasıl vakit buluyorsun setten eğitmenliğe, oradan özel hayata?

Bazen ben de anlamıyorum nasıl vakit bulduğumu. Araya iki saat girdiğinde "bu benim için çok iyi" deyip ne iş varsa o arada hallediyorum. Biraz zor oluyor. Bazen isyan ettiğim oluyor, yalan yok (gülüyor).

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

-Oyunculuktan ve diziden bahsedeceğiz. Öncesinde biraz seni tanımak isterim. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Hafızanda canlanan anılar keyifli mi, yoksa hüzünlü mü?

Ben aslında birbirini çok seven anne-babanın çocuğuyum. Çok sevgiyle büyümüş bir çocuğum. Keyifli de bir çocukluğum oldu. Çok kalabalık bir aileyiz biz. Aynı yaş kuzenlerim var, çoğu da oyuncu. Hatta "beraber bu hayali gerçekleştireceğiz, oyuncu olacağız" demiştik. Benim travmalı bir çocukluğum yok ya da işte çok büyük sorunları olan bir çocuk değildim. Çok da akıllı bir çocuktum ben, yaramaz da değildim. Biraz titiz bir çocukmuşum. Üstüme bir şey döküldüğü zaman "eve gidelim ben oturmayacağım böyle" dermişim. Onun dışında çok bir esprim yokmuş çocukken.

-Sonra oyunculuk aşkı nereden gelmiş?

Ben aslında başta müzik istiyordum. Hocalarım hep, "Asena bak sesin çok güzel. Gitar da çalıyorsun, piyano da çalıyorsun" diyordu. Bir gün ortaokulda tiyatro ile tanıştım. "A bu çok ilginç bir his, sahnede olmak çok acayip bir his" dedikten sonra kuzenimle beraber bayram günlerinde bir şeyler hazırlayıp aileye sunmaya başladık. Skeçler filan yapıyorduk. Sonra yavaş yavaş oraya adapte olmaya başladım. Sonra da bırakamadım.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

-Sonra da tiyatro üzerine mi eğitim aldın?

Aslında ben hukuk kazandım. Hiç istemedim hukuk okumayı. Ailem de oyunculuğu çok istemiyordu. Böyle birazcık çatıştık onlarla. Ama sonrasında onlar benim neyi sevdiğime ikna olduklarında tam destek arkamda durdular. Sonra Hatay'dan İstanbul'a geldim 18 yaşında. Bazı oyunculuk kurslarına girdim falan filan derken Craft ile tanıştım. Craft ile tanıştıktan sonra hayatım değişti. Çünkü her şeyimi oradan öğrendim.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

ÇALIŞKANLIĞIM HAKKINDA KİMSEYE LAF ETTİRMEM!

-Bu sektöre girişin nasıl oldu? Orada bir şans faktörü mü var, başarı öyküsü mü?

Ben şanslıydım ama ben çok çalıştım. Kesinlikle bunların hepsi benim çalışmamın karşılığı. Hayatta herkes her şeyime laf edebilir ama çalışkanlığıma kimseye laf ettirmem (gülüyor). Çalışmayı çok seviyorum, bir de bu mesleğe çok değer veriyorum. Hayatımda çok önemli bir yeri var. O yüzden de bunun kesinlikle çalışmaktan geldiğini düşünüyorum. Ben hayatımda ne elde ettiysem çalışarak elde ettim.

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