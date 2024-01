Aldatmak hızlı bir yükselişe geçti. Kadroya yeni katılan isimlerle heyecan iyice arttı. İzleyiciyi neler bekliyor?

Her zaman şahane bir ekiple çalıştığımızı söylüyorum. Kamera önü ve arkası herkes dünya tatlısı. Gelen her oyuncu da yeni ve taze enerjisiyle bize çok iyi geliyor, bizi daha da heyecanlandırıyor. İnanın biz de ne olacağını kestiremiyoruz ama her seferinde yeni bölüm senaryosu gelince çok şaşırıyoruz. Seyirciyi ters köşeler bekliyor bence. (Gülüyor)