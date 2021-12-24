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Haberler Galeri Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 19:04 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 19:04

Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!

ATV'nin ve Türkiye'nin en fazla izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da her hafta farklı konu ve konukların hikayeleri konu olarak ele alınıyor. Bugün Esra Erol'da Ethem Bey'in şaşırtan hikayesi konu olarak ele alındı. Ethem Bey, eşi Hatice Hanım tarafından 15 gün önce terk edildi. Programa katılan Ethem Bey, 110 bin TL'ye aldığı 9 tonluk cevizlerin çürük çıkması nedeniyle eşi tarafından terk edildiğini ve eşiyle barışmak istediğini canlı yayında açıkladı. Ethem Bey'in eşi dün yayına katılarak eşiyle belirlediği şartlar doğrultusunda barışabileceğini dile getirdi. Bugün ise Esra Erol yaklaşık 15 gündür ayrı olan baba ve çocuklarını canlı yayında buluşturdu. Bu kavuşmada gözyaşları sel oldu. İşte ayrıntılar!

Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!

ATV'nin sevilen programlarından Esra Erol'a bugün Ethem Bey'in hikayesi damga vurdu.

Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!

110 BİN TL'YE 9 TON CEVİZ ALDI

Pazarcılık yapan Ethem Bey, 110 bin TL vererek Kütahya'dan 9 ton ceviz aldı.

Esra Erol'da şaşırtan olay! Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edildi | Video

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Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!

Cevizler çürük çıkınca eşi tarafından terk edildi.

Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!

Esra Erol çocuklarını alarak evini terk eden Hatice Kanbay'ı buldu ve canlı yayına çıkardı.

Aldığı cevizler çürük çıktı diye eşi tarafından terk edilmişti! Esra Erol’da büyük kavuşma!

HATİCE HANIM BARIŞMA SİNAYLİNİ VERDİ

Hatice Hanım, dün canlı yayına bağlanarak eşini sadece düzenli bir işe girerse ve onun sözünden çıkmazsa barışabileceğini dile getirdi.

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