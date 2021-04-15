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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 11:56

'nın ’i değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu görenleri çok şaşırttı. Güzeller güzeli bir genç kız olan Birsu Demir, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Son paylaşımıyla büyük beğeni alan Birsu Demir, sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ...

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu.

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Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Çocuk oyuncu 'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Güzeller güzeli bir genç kız olan , yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor.

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı! Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Son paylaşımıyla büyük beğeni alan , sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ...

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