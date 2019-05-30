Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncuların da oyunculuğu çok beğenilmişti. Özellikle Oben karakterine hayat veren Birsu Demir genç yeteneklerin başını çekiyordu. İşte o Birsu Demir yani Oben yıllar sonraki haliyle adeta dudak uçuklattı. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.
Giriş Tarihi: 30.05.2019
07:02
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019
10:21