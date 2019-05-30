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  • Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı!

atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. , ve gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncuların da oyunculuğu çok beğenilmişti. Özellikle Oben karakterine hayat veren genç yeteneklerin başını çekiyordu. İşte o Birsu Demir yani Oben yıllar sonraki haliyle adeta dudak uçuklattı. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.

Giriş Tarihi: 30.05.2019 07:02 Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 10:21
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

İşte Alemin Kıralı dizisiyle evlerimize konuk olan ve şimdi başka projelerle gündeme gelen ile diğer ünlü çocuk oyuncuların yıllar önce ve sonraki halleri!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
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