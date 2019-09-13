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  • Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimiyle dudak uçuklattı!

atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncuların da oyunculuğu çok beğenilmişti. Özellikle Oben karakterine hayat veren genç yeteneklerin başını çekiyordu. İşte o Birsu Demir yani Oben yıllar sonraki haliyle adeta dudak uçuklattı. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.

Giriş Tarihi: 13.09.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.09.2019 11:52
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı dizisinin çocuk karakteri Oben'i başarıyla canlandıran genç bir kız oldu ve son hali görenleri hayran bıraktı! Çocukluk halleriyle tanıdığımız yıldızların yıllar sonraki halleri bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratabiliyor. Bir dönem atv'de ekranlara gelen ve çok sevilen dizi Alemin Kıralı genç yeteneklerin de tanınmasını sağladı. Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle Birsu Demir çok beğenilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Oben şimdi genç ve güzel bir kız. Birsu Demir'in yıllar sonraki halini görenler çok şaşırıyor.

İşte Alemin Kıralı dizisiyle evlerimize konuk olan ve şimdi başka projelerle gündeme gelen Birsu Demir ile diğer ünlü çocuk oyuncuların yıllar önce ve sonraki halleri!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!
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