Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimiyle dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı dizisinin çocuk karakteri Oben'i başarıyla canlandıran Birsu Demir genç bir kız oldu ve son hali görenleri hayran bıraktı! Çocukluk halleriyle tanıdığımız yıldızların yıllar sonraki halleri bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratabiliyor. Bir dönem atv'de ekranlara gelen ve çok sevilen dizi Alemin Kıralı genç yeteneklerin de tanınmasını sağladı. Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle Birsu Demir çok beğenilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Oben şimdi genç ve güzel bir kız. Birsu Demir'in yıllar sonraki halini görenler çok şaşırıyor.

İşte Alemin Kıralı dizisiyle evlerimize konuk olan ve şimdi başka projelerle gündeme gelen Birsu Demir ile diğer ünlü çocuk oyuncuların yıllar önce ve sonraki halleri!