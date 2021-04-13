Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir dudak uçuklatan değişimi... Genç oyuncu Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti!

Bir dönem Atv ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Alemin Kıralı dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Güzeller güzeli bir genç kız olan Birsu Demir, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Son paylaşımıyla büyük beğeni alan Birsu Demir, sosyal medyayı yaktı geçti. İşte Birsu Demir'in son hali...