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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!
Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:32 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 15:32

Alemin Kıralı'nın Oben'i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşına giren Birsu Demir, son hali ile ilgi odağı oldu. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları…

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i değişimi ile dudak uçuklattı! 22 yaşındaki Birsu Demir cesur pozlarıyla parmak ısırttı!

22 yaşına giren Birsu Demir, son hali ile ilgi odağı oldu.

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