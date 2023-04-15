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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir'den beğeni yağan pozlar!
Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:47

Alemin Kıralı'nın Oben'i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir'den beğeni yağan pozlar!

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşındaki Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir’den beğeni yağan pozlar!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir’den beğeni yağan pozlar!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir’den beğeni yağan pozlar!

Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir’den beğeni yağan pozlar!

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir’den beğeni yağan pozlar!

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Birsu Demiz bu karesinde ünlü yıldız Dua Lipa'ya benzetildi...

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