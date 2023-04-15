Giriş Tarihi: 15.04.2023 14:40 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 14:47

Alemin Kıralı'nın Oben'i öyle bir güzelleşti ki gören Dua Lipa sandı! Oyuncu Birsu Demir'den beğeni yağan pozlar!

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşındaki Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...