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Haberler Galeri Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

'in 'si 'ın sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

Ekranlara dizisi ile dönen sosyal medyanın gündemine oturdu. Alev Alev'in 'si olarak sevenleriyle buluşan Demet Evgar performansı ile yine en çok konuşulanlardan oldu. dizisinde kocasından şiddet gören ve kızı ile ondan kaçmaya çalışan 'yi canlandıran Demet Evgar hayranlarından tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Evgar'ın son hali çok beğenildi. Peki Demet Evgar'ın da estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Demet Evgar'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırdı. İşte ...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 10:24
Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

Ekranlara dizisi ile dönen sosyal medyanın gündemine oturdu. Alev Alev'in 'si olarak sevenleriyle buluşan Demet Evgar performansı ile yine en çok konuşulanlardan oldu.

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

dizisinde kocasından şiddet gören ve kızı ile ondan kaçmaya çalışan 'yi canlandıran hayranlarından tam not aldı.

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Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken 'ın son hali çok beğenildi.

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

Peki 'ın da estetikli olduğunu biliyor muydunuz?

Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

'in 'si 'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırdı.

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