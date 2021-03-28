Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ın estetiksiz hali sosyal medyanın diline düştü! Demet Evgar'ı bir de böyle görün!

Ekranlara Alev Alev dizisi ile dönen Demet Evgar sosyal medyanın gündemine oturdu. Alev Alev'in Cemre Kayabeyli'si olarak sevenleriyle buluşan Demet Evgar performansı ile yine en çok konuşulanlardan oldu. Alev Aev dizisinde kocasından şiddet gören ve kızı ile ondan kaçmaya çalışan Cemre'yi canlandıran Demet Evgar hayranlarından tam not aldı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Demet Evgar'ın son hali çok beğenildi. Peki Demet Evgar'ın da estetikli olduğunu biliyor muydunuz? Alev Alev'in Cemre'si Demet Evgar'ı doğal güzel zanneden hayranları eski fotoğraflarını görünce oldukça şaşırdı. İşte Demet Evgar'ın estetiksiz hali...