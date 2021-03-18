Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü sosyal medyanın dilinde! 29 yaşındaki Hazar Ergüçlü'yü bir de makyajsız görün!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hazar Ergüçlü, Alev Alev'in Çiçek'i olarak ekranlara dönerken oyuncunun performansı da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Doğal güzelliğine oldukça güvene Hazar Ergüçlü makyajsız olarak yaptığı paylaşımlarla da bunu gösteriyor. İşte son yaptığı paylaşımlarda stilini konuşturan Hazar Ergüçlü'nün makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...