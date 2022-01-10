Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi'nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki'nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 10.01.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 10:41

Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi'nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki'nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçen aylarda iş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin adı, son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılıyor. Aleyna Tilki son olarak Uzi'nin konserinde adeta kendinden geçti. Uzi'nin şarkılarına çılgın dans hareketleriyle eşlik ettiği anları paylaşan Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı. Öte yandan Aleyna Tilki evinde yaptığı cüretkar dansını da takipçileri ile paylaştı. İşte Aleyna Tilki'nin dans şovu...

Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi’nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki’nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla 14 yaşında ünlenen Aleyna Tilki, O Sen Olsan Bari ve Cevapsız Çınlama şarkılarıyla şöhreti yakalamıştı.

Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi’nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki’nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

Genç popçu her yaptığı ile magazin gündeminde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi’nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki’nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

Instagram'da 2 milyon 700 bin takipçisi bulunan Aleyna Tilki'nin iddialı paylaşımları ise sosyal medyada ilgi odağı oluyor.

Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi’nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki’nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da merak ediliyor.

Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi’nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki’nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

Geçen aylarda iş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin adı, son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılıyor.

SON DAKİKA