Aleyna Tilki aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi’nin konserinde fena dağıttı! Aleyna Tilki’nin çılgın dansı sosyal medyayı salladı!

14 yaşında şöhreti yakalayan şarkıcı Aleyna Tilki, her hareketiyle magazin gündemine damga vurmaya devam ediyor. Yaptığı açıklamalarla adından sık sık söz ettiren şarkıcı, özel hayatıyla da merak ediliyor. Geçen aylarda iş insanı Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki'nin adı, son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile anılıyor. Aleyna Tilki son olarak Uzi'nin konserinde adeta kendinden geçti. Uzi'nin şarkılarına çılgın dans hareketleriyle eşlik ettiği anları paylaşan Aleyna Tilki sosyal medyayı salladı. Öte yandan Aleyna Tilki evinde yaptığı cüretkar dansını da takipçileri ile paylaştı. İşte Aleyna Tilki'nin dans şovu...